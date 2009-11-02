В мире - 440 тысяч случаев заболевания гриппом A/H1N1
10:26, 02 ноября 2009Страна
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5,7 тыс людей умерли
К началу ноября в мире зарегистрировано 440 тысяч случаев заболевания гриппом A/H1N1, более 5,7 тысячи из которых привели к летальным исходам.
Как передает РИА «Новости», число россиян, заболевших гриппом A/H1N1, приближается к двум тысячам, пятеро умерли.
По данным на 31 октября в Украине подтверждено 14 случаев заболеваемости гриппом A/H1N1.
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