Самая здоровая в мире еда

Индийский шеф-повар придумал рецепт "самой здоровой в мире" еды. Это карри из курицы с голубикой и рисом с ягодами годжи. Гурпарит Байнс смешал в этом блюде традиционные ингредиенты, защищающие человека от множества недугов - от рака до болезни Альцгеймера, сообщает издание Daily Mail.

По словам повара, одно-единственное блюдо содержит столько же полезных для здоровья антиоксидантов, сколько 23 чашки шпината, 23 грозди винограда или 9 порций капусты брокколи. Кроме того, это блюдо обладает изумительным вкусом и стоит не более 2,5 фунта за порцию.

Голубика, входящая в состав блюда, защищает от рака и препятствует накоплению амилоидных бляшек в мозге. Ягода годжи, растущая в Гималаях, богата витаминами A, C и железом.

Специи, которыми приправлено блюдо, имеют антибактериальный и антивирусный эффект, чили уменьшает боли, а куркума помогает сохранять здоровыми сердце, мозг и суставы. Курица была выбрана для карри, поскольку курятина содержит мало жира и доступна всем и каждому.

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