Альтернатива вакцинации от гриппа

Ученые из нескольких университетов и медицинских центров, расположенных в американском штате Алабама, провели исследование влияния гриппа на легкие и попробовали найти способы борьбы с этим влиянием.

Им удалось получить интересные результаты, которые будут опубликованы в ноябрьском номере журнала Федерации американских обществ экспериментальной биологии (FASEB).

В ходе работы ученые показали, что основной вклад в то, что вирусы гриппа поражают именно дыхательную систему, вносит белок оболочки вируса M2, разрушающий клетки, из которых состоит внутренняя поверхность легкого, и этим создающий условия для развития заболеваний.

В своих экспериментах ученые в разных пропорциях и в разные моменты времени вводили белок M2 и ряд соединений, которые являются составляющими клеток легкого лягушек, в их икру.

В результате чего и было замечено, что белок, являющийся составной частью вируса гриппа, существенно понижает функциональность легочных белков.

В ходе работы был выделен сегмент белка M2, отвечающий за повреждение легкого. Но самый главный результат ученых из штата Алабама состоит в том, что белок M2 не мог поражать легочные оболочки в присутствии веществ, которые являются ингибиторами окисления, или антиоксидантами. Эти вещества содержатся в свежих фруктах и ягодах, овощах, орехах и зелени, а также некоторых продуктах, изготовленных из них, таких как свежевыжатые соки, морсы, зеленый чай и натуральное виноградное вино, причем в красном вине антиоксидантов больше, чем в белом.

Все результаты оказались верными и для опытов, в которых использовались легочные белки человека.

"Хотя вакцинация в ближайшее время будет оставаться на первом месте среди методов борьбы с гриппом, это исследование открывает двери новым методам его лечения", - считает главный редактор журнала FASEB Джеральд Вайссманн.

newsland.ru