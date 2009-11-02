Сон в выходные защищает детей от ожирения

Если давать детям вдоволь спать по выходным, они смогут избежать набора лишнего веса и ожирения, установили гонконгские специалисты, сообщает издание HealthDay News.

По словам ученых, плохо высыпающиеся дети имеют больший индекс массы тела, чем те, кто спит много. Однако малыши, спящие в течение недели по восемь часов в сутки и компенсирующие недосып в выходные, значительно реже имеют избыточный вес или страдают ожирением.

Это открытие подтверждает результаты предыдущих исследований, демонстрировавших связь дефицита сна с ожирением.

В ходе последней работы также обнаружилось, что дети в среднем спят дольше по выходным и праздникам, чем в будние дни, но школьники с избыточным весом встают по субботам и воскресеньям столь же рано, как и среди недели.

Толстяки также тратят больше времени на выполнение домашних заданий и просмотр ТВ в сравнении со сверстниками нормальной комплекции.

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