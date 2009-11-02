Из-за эпидемии гриппа в Украине приостановлен призыв в армию

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в государстве приостановлена отправка призывников в части и соединения Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции начальник Главного военно-медицинского управления – начальник медицинской службы Вооруженных сил Украины генерал-майор медицинской службы Петр МЕЛЬНИК.

“В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в государстве на две-три недели, до стабилизации обстановки, приостановлена отправка призывников из военкоматов в части и соединения Вооруженных Сил Украины”, - сказал он.

По словам П.МЕЛЬНИКА, среди других мер, направленных на недопущение распространения в воинских коллективах ВСУ гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, введен запрет на увольнение военнослужащих за пределы воинских частей.

“Мы также принимаем карантинные меры, обследуем военнослужащих, которые возвращаются в воинские части из отпусков и командировок из западных областей государства”, – сказал П.МЕЛЬНИК.

По данным Управления пресс-службы МОУ, временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО принял решение о приостановке отправки молодого пополнения со сборных пунктов до 12 ноября и завершения увольнения в запас военнослужащих, которые отслужили установленные сроки службы, 6 ноября

Командующему Сухопутными войсками АСУ, командующим войсками оперативных командований и начальнику Территориального управления “Север” приказано приостановить с 2 по 12 ноября 2009 года отправку команд молодого пополнения со сборных пунктов областных военных комиссариатов. Внести изменения в планы отправки молодого пополнения и провести отправку команд молодого пополнения в Вооруженные Силы и другие воинские формирования Украины в период с 12 по 27 ноября 2009 года.

Командующим видами Вооруженных Сил Украины, командирам и начальникам разных уровней приказано завершить увольнение в запас военнослужащих, которые отслужили установленные сроки службы, 6 ноября 2009 года.