Ситуация с вирусом в Тернополе стабилизируется

В Тернополе количество вызовов карет скорой помощи возросло в три раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сегодняшнем совещании членов горисполкома сообщил главный врач городского центра скорой помощи Михаил ДЖУС.

По его данным, вчера за сутки было 450 вызовов при ежедневной норме 130-160. «При этом 10% вызовов являются просто профилактическими, когда у людей не фиксируют никаких симптомов каких-либо заболеваний», – отметил М.ДЖУС и добавил, что ежедневно город обслуживают 19 бригад скорой помощи.

В свою очередь, начальник городского управления здравоохранения Василий БЛИХАР сообщил, что новых смертей в городе не зафиксировано и состояние заболеваемости стабилизировалось.

По состоянию на 31 октября интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тернополе составлял 300,07 случаев на 10 тысяч населения (по состоянию на 30 октября - 267,03 на 10 тысяч населения).

«Мы добились промежуточного позитивного результата, когда жители при первых симптомах вызывают врачей на дом. Поэтому этот показатель растет, однако количество госпитализированных не увеличивается. Более того, мы уже начали выписывать тех пациентов, кто в первые дни объявленной эпидемии обращался с болезнями в больницу”, – сказал В.БЛИХАР. Сейчас, по его словам, в городе госпитализировано 270 человек с заболеваниями разных степеней тяжести.