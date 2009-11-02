На Харьковщине есть лаборатория для верификации гриппа А/H1N1/

В Харьковской области существует лаборатория, где можно диагностировать «калифорнийский» грипп А/H1N1/.

Об этом корреспонденту УИНАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления здравоохранения Александра ГАЛАЦАНА.

Он опроверг общепринятое мнение, что только лондонская лаборатория может диагностировать «калифорнийский» грипп.

А.ГАЛАЦАН акцентировал, что в Украине существует референт-лаборатория Центральной санитарно-эпидемиологической станции Министерства здравоохранения Украины, которая может диагностировать вирус, а также самые современные лаборатории в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице, и в Харьковском НИИ микробиологии и иммунологии имени И.И.Мечникова.

«На областном уровне мы можем диагностировать, вообще ли это вирус гриппа, и его принадлежность к группе А. Благодаря лаборатории, которая в нас есть, за несколько часов можно сделать выводы, «калифорния» это или нет», – подчеркнул А.ГАЛАЦАН.