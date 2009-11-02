Фармкомпании не должны повышать цены на лекарства - АМК

Антимонопольный комитет Украины выдвинул требования к оптовым и розничным фармацевтическим компаниям воздержаться от повышения цен на лекарственные средства и медицинские средства, используемые во время профилактики и лечения гриппа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Антимонопольного комитета, об этом сегодня заявил исполняющий обязанности председателя Комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

В частности, АМК требует от участников рынка медикаментов обеспечить неизменность цен на лекарственные средства «грипповой» группы и такие изделия медицинского назначения, как вартно-марлевые повязки и тому подобное.

Стоимость медикаментов должна остаться на уровне цен, действовавших на 23 октября 2009 года, отмечают в АМК.

“Если фармацевтические компании, в частности аптеки, повысили цены, Комитет требует вернуть их на прежний уровень. Иначе АМК будет рассматривать действия участников рынка медикаментов как нарушение конкуренционного законодательства и применять штрафные санкции до 10% годового оборота каждого из предприятий”, - подчеркивается в заявлении АМК.

“Всей системе органов Антимонопольного комитета дано поручение осуществить проверки выполнения игроками фармацевтического рынка требований Комитета и, в случае выявления неправомерных действий, применить жесткие конкуренционно-финансовые санкции и выйти с предложениями к соответствующим государственным инстанциям о лишении лицензий на этот вид деятельности тех субъектов, которые в сегодняшней эпидемиологической ситуации в стране завышают цены на медикаменты”, - прокомментировал ситуацию А.МЕЛЬНИЧЕНКО.