ГАИ штрафует водителей без марлевых повязок

В Львовской области работники Госавтоинспекции штрафуют водителей без марлевых повязок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Тернополе во время совещания по обсуждению эпидемической ситуации в западном регионе сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Николай КМИТЬ.

Говоря о мероприятиях, осуществленных руководством области для предотвращения распространения заболеваемости, губернатор заметил, что “была проведена работа и с силовыми структурами”. “И видим, что порой они уже перегибают палку. Милиция штрафует водителей, которые ездят без масок”, - сказал Н.КМИТЬ. При этом он не уточнил, речь идет обо всех водителях или лишь тех, которые обслуживают общественный транспорт.

Губернатор Львовской области также заметил, что в Львове помощь медицинским заведениям оказывают таксисты, которые в условиях ограниченного количества медицинского транспорта пошли навстречу областной власти.

“Мы так же, как и в Тернопольской области, провели общение со священнослужителями, чтобы они убедили прихожан в необходимость надевать маски во время богослужений, где есть скопление большого количества людей”, - добавил Н.КМИТЬ.