Свиной грипп: что творится на местах

Луцк: на рынках ажиотаж на лук и чеснок

В аптеках города скупили почти все профилактические средства против гриппа. Нет также марлевых повязок, в большинстве аптек заметен даже недостаток элементарного витамина С.

Еще вчера такой паники и очередей у аптек в городе не было. Как рассказывают сами аптекари, сегодня утром, перед открытием заведений перед аптечными пунктами стояли уже довольно большие очереди людей. К обеду в аптеках уже не было никаких противогриппозных или профилактических лекарств, которые рекомендуют медики: оксолиновой мази, амизона и тому подобное. В то же время на рынках наблюдается заметный ажиотаж на лук и чеснок.

Глава облгосадминистрации на пресс-конференции сообщил, что провел переговоры с представителями фармацевтических компаний, которые заверили его, что будут делать все от них зависящее по обеспечению города медикаментами.

В целом пока еще на улицах Луцка людей в повязках не видно. Правда, некоторые из таксистов работают в масках. В отдельных магазинах и супермаркетах, по словам продавцов, дирекция закупила повязки и обяжет пользоваться ими во время работы. Медики же призывают всю Волынь при первых симптомах обращаться за помощью к врачам, не применять нетрадиционные методы и самолечение, придерживаться правил гигиены, регулярно проветривать помещение.

Как сообщалось, распоряжением главы облгосадминистрации Николая Романюка в учебных заведениях области объявлен карантин. Ограниченно проведение всех развлекательных мероприятий, спортивных соревнований.

В области свыше 3 тысяч человек обратились с жалобами на симптомы гриппа. У 16 из них установлен диагноз “грипп”, одна женщина умерла от пневмонии.

(Оксана Вашкевич)

Ужгород: только бы не закрыли границу!

В городе - ажиотаж и паника, поскольку сегодня утром стало известно, что в Закарпатской областной инфекционной больнице в Ужгороде ночью умерли двое людей. Предварительный диагноз – осложнения после гриппа или ОРВИ.

Ужгородцы массово ринулись в аптеки. В подавляющем большинстве из них сегодня невозможно найти противовирусные средства – Афлубин, Интерферон, «выгребают» все препараты, которые снижают температуру, запасаются антибиотиками.

Сегодня же утром подготовку к эпидемии гриппа объявили в Ужгороде на специальной противоэпидемической комиссии Ужгородского горисполкома. Как доложил главный санитарный врач города Василий Петричко, ситуация тяжелая.

Стало известно, что на сегодня в областной инфекционной больнице из 100 коек заняты уже 93, причем это больные, которые имеют осложнения после гриппа и ОРВИ.

На неделю продлены каникулы для детей в школах и детсадах, людей просят носить маски. Ужгородский горисполком также обязал всех водителей такси, автобусов, работников магазинов и разных общественных заведений надевать защитные повязки.

Мер Ужгорода Сергей Ратушняк на заседании комиссии заявил, детей, когда они пойдут в школы, тоже будут просить носить маски. Для этого 20 тысяч масок планируют получить «по линии» МЧС.

Невзирая на это, довольно много закарпатцев намерены ехать за медикаментами за границу. Боятся лишь, чтобы не закрыли границы.

(Наталья Петервари)

Тернополь: люди в масках, пустые автобусы

Паника началась 28 октября. “Перекрыли все дороги, из города теперь выехать невозможно”, “Поезда в Тернополе теперь не останавливаются, никого из города не выпускают”, “Завтра на Театральной площади должны раздавать лекарства от гриппа, потому что в аптеках все раскупили”, – так обсуждают люди последние события в общественном транспорте, на рынках и в магазинах.

До вечера истерия охватила весь город. Люди звонили друг другу, советовали позакрывать окна, поскольку “ночью с вертолетов город будут посыпать дустом” (в других вариантах – хлоркой или просто химикатами), чтобы обезвредить вирус свиного гриппа и брюшного тифа (?). При этом одни ссылались на СМИ, другие – на влиятельных людей в разных государственных органах. Чиновники, говорят, действительно звонили своим знакомым с подобными советами, поскольку и до них доходили такие слухи.

Однако вчера председатель обладминистрации Юрий Чижмарь, опровергая бессмысленные слухи на пресс-конференции, признал, что делается это немного поздно. “Мы просто не ожидали, что слухи будут распространяться быстрее вируса”, – признался он.

О вреде самолечения предупреждают большие плакаты на входе в магазины, государственные органы. Антигриппозные агитационные открытки появились в общественном транспорте. В то же время количество пассажиров резко уменьшились, из тех тернополян, которые и в дальнейшем осмеливаются ездить маршрутками и троллейбусами, – большинство в масках.

Маршрутки ходят почти пустые. Из ближайших сел автобусы приезжают в Тернополь без пассажиров.

Уменьшились количество посетителей и в развлекательных заведениях. “Сейчас обслуживают мгновенно, потому что почти нет клиентов”, – говорят частые гости ресторанов.

Люди в масках становятся уже органической частью городского пейзажа. В масках – прохожие, инспекторы ГАИ, дворники, которые выходят на работу на рассвете, когда рядом нет ни души…

В то же время в аптеках маски закончились, и купить их невозможно.

(Андрей Вацик)