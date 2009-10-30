Обнародовали подробные рекомендации относительно гриппа А/Н1N1

Кабинет министров Украины обнародовал подробную информацию и рекомендации относительно профилактики, выявления и лечения гриппа А/Н1N1.

Об этом идет речь в переданной агентству УНИАН управлением по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины “Памятке относительно гриппа типа А/Н1N1”.

Как указывается в памятке, клиническими признаками гриппа А/H1N1 являются: головная боль, боль в мышцах, боль в горле, повышение температуры тела, кашель, насморк, закладывание носа, в отдельных случаях – рвота и понос.

Заразиться вирусом гриппа А/H1N1 можно от другого больного человека воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем (вирусные частицы по воздуху переносятся от больного человека к здоровому во время разговора, кашля, чихания), при тесном контакте (нахождение на расстоянии около 2 метров).

При этом инфекционный период (период, когда больной опасен для окружающих) при гриппе А/H1N1 может быть на протяжении 7 дней с начала болезни, но если клинические симптомы болезни сохраняются - то до их исчезновения.

С целью предупреждения заражения гриппом А/H1N1 необходимо: избегать контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции; ограничить посещения мест большого скопления людей; часто проветривать помещение; часто мыть руки с мылом; стремиться не касаться глаз, носа или рта немытыми руками; избегать объятий, поцелуев и рукопожатий; прикрывать нос и рот при чихании или кашле одноразовой носовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить; если у человека есть симптомы гриппа, то необходимо держаться от него на расстоянии не меньше двух метров.

С целью предотвращения распространения гриппа в детских учреждениях необходимо: во время эпидемического подъема заболеваемости гриппом новых детей в дошкольные учреждения не принимать; исключать перевод детей из группы в группу; прекратить посещение детского учреждения посторонними лицами; в дошкольных учреждениях большое значение имеет ежедневный осмотр детей утром, и при малейших признаках заболевания дети в коллектив не принимаются; помещения, в которых находятся дети, должны быть хорошо вентилируемыми, их необходимо проветривать несколько раз на протяжении дня; необходима влажная уборка помещений не меньше двух раз в день; необходимо соблюдение детьми правил личной гигиены (частое мытье рук на протяжении дня); на время эпидемии (пандемии) персонал учреждения должен носить марлевые повязки; персонал учреждения должен быть привит против сезонного гриппа или гриппа А/Н1N1 (при наличии вакцины); лицам, которые были в контакте с ребенком, у которого подтвержден диагноз гриппа А/Н1N1, необходимо провести курс химиопрофилактики озельтамивиром; на время эпидемии (пандемии) детские учреждения закрываются.

Чтобы предупредить заражение детей гриппом родители должны: научить детей часто мыть руки с мылом в течение 20 секунд; научить детей не подходить к больным ближе, чем на полтора - два метра; оставлять больных детей дома (не посещать дошкольные учреждения и школы); воздерживаться от посещений мест скопления людей.

Если ребенок заболел гриппом, необходимо: при первых признаках заболевания уложить ребенка в кровать и вызвать врача; оставить больного ребенка дома, кроме тех случаев, когда ему нужна срочная медицинская помощь; больного необходимо разместить в отдельной комнате или оградить ширмой, выделить ему индивидуальную посуду, полотенце, предметы личной гигиены; не допускать контакта больного со здоровыми членами семьи, кроме тех, кто ухаживает за ним; человек, который ухаживает за больным, должен носить двухслойную марлевую повязку или разовую маску, которую нужно менять каждые 4 часа; после каждого контакта с больным необходимо тщательно мыть руки с мылом; маска должна быть либо одноразовой, которую после применения следует выбросить в корзину, либо многократной, которую после стирки необходимо тщательно утюжить горячим утюгом; проводить проветривание помещения несколько раз в сутки; ежедневно делать влажную уборку помещений; воздух в помещениях должен быть достаточной влажности; иметь разовые носовые салфетки и корзину для использованных салфеток в пределах досягаемости больного; создать больному ребенку комфортные условия – крайне важным является покой, постельный режим; если у ребенка лихорадка, то ему необходимо дать жаропонижающие лекарства (препараты парацетамола или ибупрофена), после этого вызвать врача; до прихода врача давать ребенку пить много жидкости (сок, негазированная вода, морс, компот и тому подобное); не следует заниматься самолечением – соответствующее медикаментозное лечение больному назначает только врач.

При таких признаках заболевания у ребенка необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью: ускоренное или затрудненное дыхание; синюшность вокруг рта, других кожных покровов; появление на теле ребенка кровоизлияний (даже очень маленьких), носового кровотечения; высокая температура тела; отказ от питья; невозможность разбудить ребенка или отсутствия его реакции на обращение; чрезмерное возбуждение ребенка или появление судорог; появление рвоты, частого жидкого стула; жалобы на сильную головную боль; отсутствие мочеиспускания или слез во время плача.