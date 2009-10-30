Грипп А/H1N1 поражает, прежде всего, молодых

По данным Министерства здравоохранения, пандемический грипп А/H1N1 поражает, прежде всего, молодое работоспособное население. Возраст большинства умерших достигает от 20 до 50 лет, есть и случаи смерти 2-х детей.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА относительно ситуации, сложившейся в результате распространения вируса А/H1N1-Калифорния в Украине. (УНИАН: по состоянием на 30 октября ОРВИ в Украине заболели свыше 81 тыс. человек, умерли 33 чел.).

По словам министра, особенностью эпидпроцесса является поражение беременных с трагическими последствиями – гибелью плода, а в 2-х случаях и матери.

Вообще группами риска заболевания являются люди трудоспособного возраста, беременные, дети раннего возраста и пожилые люди, которые, как правило, не поражаются массово, но имеют высокий риск осложнений и смертности, отмечает министр.

Осложняется ход заболеваний в случае наличия сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания, сахарного диабета, ослабления иммунной системы, ожирения и т. п.

По словам министра, вторая особенность вируса – быстрое распространение по территории. Случаи уже регистрируются в Винницкой, Хмельницкой, Закарпатской, Ривненской областях.

Третья – молниеносное течение от начала до развития нетипичной пневмонии, которая в случае возникновения очень тяжело поддается лечению.

По словам В.КНЯЗЕВИЧА, врачи-практики видели клиническую картину вирусной пневмонии, лабораторное подтверждение диагноза есть, к сожалению, технологически достаточно сложным, продолжительным по времени. Однако, на сегодня, имея предварительные результаты лабораторных исследований, мы можем говорить о распространении в Украине вируса гриппа (А H1N1- Калифорния), пандемия которого сегодня охватила страны мира.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире уже зарегистрировано 417 тыс. 813 только лабораторно подтвержденных случаев заболеваний людей, вызванных пандемическим вирусом (А/H1N1-Калифорния), из них 5 тыс. 455 окончились смертью пациентов, сообщил В.КНЯЗЕВИЧ.

Он сообщил, что сегодня ночью провел в Тернополе совещание руководителей управлений здравоохранения, научных учреждений, главных государственных санитарных врачей и представителей местной исполнительной власти районного, городского и областного уровней западного региона.

По его словам, данные развития эпидпроцесса в пораженных областях, клиническая картина течения заболевания, предварительные результаты лабораторных исследований позволяют с высокой степенью вероятности сделать вывод:

Во-первых: в Украине начался активный эпидпроцесс острых вирусных респираторных инфекций с циркуляцией возбудителей как сезонного, так и пандемического гриппа (А/H1N1-Калифорния);

Во-вторых: количество заболеваний в этих областях превысили эпидемический порог, что на 2-3 месяца опережает предыдущие годы;

В-третьих: имеющаяся информация дает основания прогнозировать быстрое распространение инфекции на всю территорию Украины;

В-четвертых: ожидается значительное количество заболевших в короткий промежуток времени, с высоким процентом тяжелого течения заболевания и количеством летальных исходов.