Ющенко поручил Минобороны подготовить передвижные госпитали

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Министерству обороны подготовить передвижные военные госпитали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня нужно обеспечить необходимое количество мест для больных.

Президент сообщил о поручении Минобороны относительно развертывания передвижных мобильных госпиталей, которые будут подняты в случае необходимости.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что лекарств для борьбы с пандемией гриппа A/H1N1 пока хватает, но он обратится к мировой общественности, если возникнет необходимость в дополнительных ресурсах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

В.ЮЩЕНКО, в частности, заметил, что запас медикаментов, который сегодня есть в Украине, позволяет обеспечить всех, кто страдает заболеванием.

В то же время, по его словам, если тенденции распространения инфекции сохранятся и лекарств не будет хватать, он обратится к мировым институтам, другим странам для получения дополнительного количества лекарств.

«Безусловно, мы получим то количество препаратов, которое нам будет нужно», - сказал Президент.