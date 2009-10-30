Прикарпатье: «первый этап паники” в связи с гриппом прошел

Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Николай ПАЛИЙЧУК считает, что «первый этап паники” в связи с гриппом в области прошел.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня на брифинге.

Также губернатор опроверг сообщения, которые появились на некоторых местных интернет-сайтах, что Ивано-Франковск будут “обрызгивать антибиотиками”. «Нет! Таких мероприятий не проводили и не проводят», - сказал он.

В то же время в городе можно встретить прохожих в марлевых повязках. Однако это не массовое явление, поскольку в аптеках их нет. Бывают случаи, что повязки «по-знайомству» продают в несколько раз дороже. Губернатор призвал сообщать власти о каждом таком случае и к нарушителям будут применены «жесткие меры». А в ближайшие дни, пообещал он, аптеки будут обеспечены всем необходимым: масками и антивирусными препаратами.

На улицах Ивано-Франковска уменьшилось детей, родителей с маленькими детьми, свободно и в общественном транспорте, в магазинах.