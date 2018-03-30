Основные симптомы Калифорнийского гриппа, или гриппа А (Н1N1)

Вирус гриппа А (Н1N1) является мутантом, включающим генетический материал человека, птиц и свиней. Известно, что новый штамм вируса H1N1 передается людям Вирус в результате мутаций изменил свои биологические свойства и приобрел способность инфицировать людей и вызывать тяжелые клинические формы заболеваний.

Основные симптомы свиного гриппа схожи с признаками простудных заболеваний, включая озноб, кашель, ангину, головную боль, усталость. В некоторых случаях заразившиеся могут испытывать диарею и рвоту. Более того, болезнь может никак не проявляться на ранних стадиях, однако распространяется и передаётся окружающим. При этом заболевание ничем на первых порах не отличается от классического гриппа. Однако очень быстро грипп А (Н1N1) переходит в воспаление легких и сопровождается очень высокой температурой.

Вирус гриппа распространяется через кашель и чихание (как обычный грипп - воздушно-капельным путем) или же, что более важно – через прикосновение грязными руками к носу или рту. Вирусы гриппа могут сохраняться на поверхностях в течение нескольких часов, к примеру, на дверной ручке, к которой только что прикоснулся человек, чихнувший в руку.

Меры профилактики гриппа А (Н1N1):

· носите маску;

· избегайте рукопожатий, поцелуев и объятий;

· избегайте близкого контакта с больными, а также держитесь подальше от больших скоплений людей.

Меры предосторожности: кашляя или чихая, прикрывайте рот платками, которые впоследствии выбрасывайте. Если платка нет, старайтесь прикрывать рот ладонью. Регулярно и тщательно мойте руки. Если чувствуете себя больным – оставайтесь дома и немедленно вызывайте врача или скорую помощь.

Для профилактики вируса свиного гриппа специалисты советуют следовать следующим рекомендациям:

· Прикрывайтесь, когда кашляете или чихаете, регулярно мойте руки.

Грипп может передаваться через кашель или чихание (воздушно- капельным путем). Мельчайшие частицы вируса могут сохраняться на поверхности стола, телефонах и других предметах и могут попадать в организм с пальцев - в рот, нос или глаза.

Гели, мыло или антисептики для рук на основе спирта хорошо уничтожают вирусы и бактерии.

· Человек, заметивший у себя симптомы гриппа должен перестать ходить на работу и пользоваться общественным транспортом, а также немедленно вызвать врача.

· Если у вас грипп, то лучше воздержаться от поездок на автобусе, самолете и просто от путешествий

Другую тактику защиты от инфекции можно назвать "социальной отстраненностью".

Cледует держаться подальше от потенциально зараженных людей, избегать людных мест или просто не выходить никуда из дома, если инфекция уже широко распространилась.

Не стоит планировать пока турпоездки в регионы, где выявлены случаи заболеваний: Мексику, США, – а также больные со схожими симптомами: Францию, Испанию, Израиль, Бразилию и Австралию.

Если вашу деловую поездку невозможно отложить, будьте бдительны, не посещайте людных мест, не пользуйтесь городским транспортом, не стойте и не сидите рядом с людьми с признаками респираторной инфекции: насморком, кашлем, покрасневшими глазами и т. п.

Если кто-то из ваших родных приехал из-за рубежа и сразу же заболел «простудой», немедленно изолируйте его в отдельной комнате, контактируйте с ним только в марлевой маске, срочно вызовите врача.

Если вы не вакцинировались от гриппа в этом сезоне, то и не суетитесь – старой вакциной уже поздно.

Постарайтесь не посещать людных мест, особенно с детьми. Грипп боится тепла и солнца.

Это нужно знать всем.

Как передается вирус гриппа?

Высокопатогенный грипп А(Н1N1), вероятно, передается от человека человеку тем же путем, что и обычный сезонный грипп. Считается, что основной путь, по которому происходит его распространение, - воздушно-капельный, то есть через кашель и чихание от людей, инфицированных гриппом. Можно заразиться также, касаясь руками предметов, на которых присутствует вирус гриппа, и затем перенося его руками в область рта, носа,

или глаз.

Каковы наиболее характерные симптомы заражения?

У детей:

· частое или затрудненное дыхание;

· синюшная или посеревшая кожа;

· сонливость;

· тяжелая или устойчивая рвота;

· болезненная чувствительность, при которой ребенок не желает, чтобы его держали на руках;

· симптомы гриппа ослабевают, но затем возвращаются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем.

У взрослых:

· затрудненное дыхание или одышка;

· боли или чувство тяжести в груди или в брюшной полости;

· внезапное головокружение;

· спутанность сознания;

· сильная или устойчивая рвота;

· симптомы гриппа ослабевают, но затем возвращаются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем.

Что нужно сделать для своей защиты от заражения гриппом А(Н1N1)?

Можно защититься от инфицирования, если принимать следующие меры:

избегать прикосновений к своему рту и носу;

регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их спиртосодержащим средством для обработки рук;

избегать тесных контактов людьми с гриппоподобными симптомами, стараясь, по возможности, держаться от них на расстоянии;

сократить время пребывания в местах скопления людей;

регулярно открывать окна и проветривать помещения вашего жилого дома или квартиры;

вести здоровый образ жизни, в том числе спать достаточное количество времени, правильно питаться и сохранять физическую активность.

Что делать, если я думаю, что у меня грипп А(Н1N1)?

Если вы чувствуете недомогание, у вас высокая температура, кашель и/или боли в горле, то:

· по возможности, оставайтесь дома, не ходите на работу (учебу) или места скопления народа;

· отдыхайте и пейте много жидкости;

· при кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми носовыми платками, после чего избавляйтесь от них надлежащим образом;

· мойте руки водой с мылом или протирайте их спиртосодержащей жидкостью для рук;

· когда вокруг вас люди, используйте маску, чтобы сдержать распространение воздушно-капельных выделений;

· сообщите семье и друзьям о вашей болезни и старайтесь избегать контактов с другими людьми;

· обратитесь за медицинской помощью.

Нужно помнить, что своевременное обращение за медпомощью позволяет снизить риск осложнений и ведет к быстрому выздоровлению!

Как я узнаю, что у меня грипп А(Н1N1)? Самостоятельно вы не сможете отличить сезонный грипп от гриппа А(Н1N1). Типичные для него симптомы схожи с симптомами сезонного гриппа и включают повышенную температуру, головную боль, мышечные боли, боль в горле и насморк. Подтвердить случай заболевания гриппом А(Н1N1) можно только в лабораторных условиях при помощи медицинского обследования.

Следует ли заблаговременно принимать противовирусные препараты с целью профилактики заражения новым вирусом гриппа?

Нет. Необходимо принимать противовирусные препараты, такие, как озельтамивир или занамивир, только если это рекомендовано вашим врачом. Самостоятельно, без предписания врача, людям не следует приобретать препараты для предупреждения или лечения этого нового гриппа.

Если вы все-таки заболели, обратитесь за медицинской помощью. Врач определит, требуется ли вам углубленное прохождение исследований на грипп и предложит тактику лечения.

При подтвержденном или подозреваемом случае заболевания, вызванном новым высокопатогенным вирусом гриппа, аспирин или аспирин-содержащие препараты не должны применяться в связи с риском возникновения синдрома Рейе.

Для снижения высокой температуры рекомендуются другие жаропонижающие средства, такие, как ацетаминофен (парацетамол, панадол), или нестероидные противовоспалительные препараты. Проверяйте состав продаваемых без рецепта препаратов против простуды и гриппа, чтобы узнать, содержат ли они аспирин.

Нужно ли идти на работу (учебу), если у меня грипп, но я чувствую себя хорошо?

Нет. Независимо от того, какой у вас грипп – вирус А(Н1N1) или сезонный, вам следует оставаться дома и не ходить на работу (учебу) до тех пор, пока сохраняются симптомы заболевания. Эта мера предосторожности поможет Вам избежать осложнений и защитит от заражения ваших коллег и окружающих.

Что можно сказать об использовании масок? Что рекомендует ВОЗ? Если вы не больны, нет необходимости надевать маску.

Маска вам нужна, если вы:

· ухаживаете за больным человеком и находитесь с ним в близком контакте;

· заболели и должны отправиться в поездку или находиться в непосредственной близости от других людей.

Крайне важно, чтобы маска была надета правильно, так как неправильное ее использование действительно приводит к резкому повышению вероятности распространения инфекции.