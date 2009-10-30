Состояние больных в больницах Дрогобыча за сутки не изменилось

Состояние больных остро-респираторными вирусными инфекциями, в том числе пневмонией, в дрогобычских больницах за последние сутки практически не изменилось.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник городского отдела здравоохранения Андрей ШЕВКЕНИЧ.

По его данным, в больницах города и в отделении в Стебнике находятся 140 больных, 21 из которых имеет поставленный диагноз «пневмония», от которой, по предварительным данным, за последние десять дней в городе и районе умерли 5 человек.

Три человека с диагнозом «пневмония» остаются в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. «Немного лучше себя чувствуют», - заметил А.ШЕВКЕНИЧ.

Он сообщил, что двое из трех заболевших, которые находятся в реанимации, попали туда 3-4 дня назад, а один человек - около недели.

Собеседник агентства также назвал «стечением обстоятельств» такое значительное количество смертей от пневмонии, сообщив, что ежегодно в городе и районе от этой болезни умирают около 40 человек. «Если бы эти пневмонии были летом - никто бы на них не обратил внимания», - сказал он.

А.ШЕВКЕНИЧ также заявил, что в своей 30-летней практике наблюдал случаи пневмонии, которая очень быстро развивалась и приводила к смерти.

«И быстро, и мгновенно. Были такие случаи», - сказал врач, но не смог уточнить, насколько часто такие ситуации бывают.

Собеседник агентства призвал дождаться официальных заключений лабораторных исследований.

Он рассказал о течении болезни: «Первые два-три дня идет вирусная атака. Позже на этот фон вирусного поражения налагается вторичная инфекция - бактериальная, что дает такую картину». Он отметил, что пострадали в первую очередь люди со слабым иммунитетом.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксирована эпидемия высокопатогенного гриппа А/H1N1. Кабинет министров вводит карантин в девяти западных областях Украины: во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, где состояние заболеваемости гриппом достигло эпидемического порога; и в соседних областях – Закарпатской, Черновицкой, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой, где есть угроза распространения гриппа.

Как сообщалось со ссылкой на данные оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины, тридцать человек, в частности один ребенок, умерли в Украине вследствие острых респираторных заболеваний в период с 19 октября.

По данным Минздрава, во Львовской области - 12 жертв, в частности один ребенок, в Тернопольской - 12, в Ивано-Франковской области умерли 6 человек.

Кроме того, по данным СМИ, жертвы есть также в Черновицкой, Ривненской и Закарпатской областях - всего умерли 34 человека.