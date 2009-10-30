В аптеках Львовской области дефицит лекарств от простуды

В аптеках Львовской области образовался дефицит лекарств от простуды и гриппа, а также защитных масок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник Львовской областной государственной инспекции контроля качества лекарственных препаратов Богдан НИКОЛАЙЧУК.

По его словам, «спрос населения на противовирусные, противовоспалительные, противогриппозные препараты возрос в несколько раз, а это привело к тому, что в аптечной сети области не хватает этих препаратов. Однако не нужно паниковать, медикаменты сегодня-завтра довезут из Киева и Днепропетровска».

Б.НИКОЛАЙЧУК также заявил, что объемы продажи лекарств от простуды и гриппа в последние дни во Львове возросли в несколько раз, а также был зафиксирован рост цен на наиболее востребованные медикаменты.

«Мы разослали во все аптеки области, независимо от формы собственности, письма с настоятельной просьбой обеспечить стабильность цен на медикаменты. Мы рекомендуем не только не повышать цены, но и искать возможности для того, чтобы снизить цены на определенные препараты, в которых сейчас нуждаются люди. Надеюсь, что к нам прислушаются», – отметил Б.НИКОЛАЙЧУК.