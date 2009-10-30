Кабмин выделил 0,5 млрд грн на борьбу с эпидемией гриппа

Кабинет министров Украины выделил 0,5 млрд. грн. для закупки необходимых лекарств для лечения высокопатогенного гриппа, а также масок, аппаратов искусственного дыхания, которые будут доставлены в аптеки во всех областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на внеочередном заседании Кабинета министров по поводу эпидемической ситуации, которая сложилась в западных регионах Украины.

По ее словам, в Украине с появлением в мире Калифорнийского гриппа (A/H1N1) были закуплены все необходимые быстрые тесты, которые в короткий срок позволяют выявить болезнь человека. Закуплено также достаточное количество медицинских масок, со вчерашнего дня их развозят по всем регионам. С сегодняшнего дня будут официально объявляться через СМИ выявленные болезни у людей. Также на период специального положения все медицинские заведения, вне зависимости от формы собственности, будут подчиняться Министерству здравоохранения Украины.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сейчас нужно выяснить вопрос пересечения границ, чтобы это происходило в особых случаях. Также берутся под контроль все аптеки. Премьер-министр отметила, что аптеки должны иметь минимальный пакет необходимых лекарств, профилактических средств и масок. По ее словам, контролироваться будут также и цены на медицинские препараты. Аптеки будут лишать лицензии в случае, если у них не будет необходимого минимального пакета лекарств, или же цены будут выше уровня минувшей недели.

«С сегодняшнего дня начинается круглосуточный контроль над выполнением аптеками мер по предотвращению распространения болезней», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксирована эпидемия высокопатогенного гриппа А/H1N1. Кабинет министров вводит карантин в девяти западных областях Украины: во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, где уровень заболеваемости гриппом достиг эпидемического порога; и в соседних областях – Закарпатской, Черновицкой, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой, где есть угроза распространения гриппа.

Как сообщалось со ссылкой на данные оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины, тридцать человек, в частности один ребенок, умерли в Украине вследствие острых респираторных заболеваний в период с 19 октября.

По данным Минздрава, во Львовской области - 12 жертв, в частности один ребенок, в Тернопольской - 12, в Ивано-Франковской области умерли 6 человек.

Кроме того, по данным СМИ, жертвы есть также в Черновицкой, Ривненской и Закарпатской областях - всего умерли 34 человека.