Рис защищает от хронических болезней

Включение риса в ежедневный рацион питания позволяет уменьшить риск возникновения многих хронических заболеваний, включая сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые расстройства и ожирение.

Потребление риса также помогает поддерживать сбалансированное и здоровое питание. Было отмечено, что люди, которые часто едят рис, употребляют в пищу больше овощей, морепродуктов, мяса птицы и получают с продуктами большее количество волокна, фолиевой кислоты, калия и железа. Кроме того, любители риса в меньшей степени потребляют продукты с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров.

Рис является основой здорового питания в странах Азии и Средиземноморья, говорят исследователи Университета штата Айова. Добавление этой крупы в рацион питания способствует защите здоровья от основных хронических заболеваний и приводит к здоровому выбору продуктов. Рис относительно недорогой продукт, поэтому его покупка является не только полезным, но и доступным выбором, утверждают специалисты.

Обзор, включавший более 35 тысяч человек, показал, что потребители риса получают с питанием не более 30% калорий за счет жиров, едят больше зерновых продуктов, овощей и продуктов, обогащенных волокном. Подсчитано, что люди, регулярно употребляющие рис, получают с пищей на 4,5 грамма (1 чайная ложка), в день меньше жиров и на 3,3 грамма меньше сахара. Такие цифры равнозначны минус 54 калориям в день, что позволит рисоедам похудеть в год почти на три килограмма.

По словам американских диетологов, коричневый и белый рис - источник сложных углеводов, поэтому его регулярное употребление позволяет снизить калорийность питания, помогает поддерживать вес в норме и защитить организм от основных хронических диагнозов.

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