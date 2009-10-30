Нет тестов, которые могут быстро определить причину ОРВИ

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Юрий ЧИЖМАРЬ отмечает отсутствие тестов, с помощью которых в течение двух дней можно определить причину заболевания. Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, губернатор заявил, что в области люди умирают от Калифорнийского гриппа.

По словам Ю.ЧИЖМАРЯ, сейчас больных лечат именно от такого вида гриппа. “К тому же, сегодня есть все признаки Калифорнийского гриппа, или гриппа A/H1N1. У всех умерших в области признаки совпадают один к одному, как описанные Всемирной организацией здравоохранения – и по тому, как протекает болезнь, и какие последствия влечет”, – добавил Ю.ЧИЖМАРЬ.

Он заметил, что в области ежегодно от гриппа кто-то умирал, но это были, в основном, пожилые люди с ослабленным иммунитетом. Сейчас же, подчеркнул он, в Тернопольской области болеют физически здоровые люди в возрасте 20-40 лет с нормальным иммунитетом.

“По этим признакам мы должны говорить, что у нас аналогичная ситуация мировой относительно заболеваемости гриппом A/H1N1. Я готов нести за это ответственность”, – сказал Ю. ЧИЖМАРЬ.

При этом отметил, что официальных заключений врачей о том, что жители области умерли именно от Калифорнийского гриппа, пока нет. “Но заключения врачей – это проблема нашего правительства, которое, зная о распространении в мире Калифорнийского гриппа, не может обеспечить тесты, которые в течение двух дней давали бы результаты”, – считает Ю.ЧИЖМАРЬ. Он заметил, что в лаборатории необходимые материалы были предоставлены 28 октября, однако до сих пор нет официальных заключений.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня заявил, что в Украине началась эпидемия высокопатогенного гриппа A/H1N1.

“По предварительным результатами, мы констатируем, что Украина вошла в мировую пандэмичную зону, и (в стране) начинается эпидемия калифорнийского гриппа, или гриппа A/H1N1”, - подчеркнул В.КНЯЗЕВИЧ.

Он добавил, что в стране будет создана чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, приняты противоэпидемические, карантинные меры. “Я буду докладывать руководству государства о ситуации, которая вышла за пределы эпидемического порога. Наверное будет рассматриваться вопрос карантизации или продления каникул в школах и институтах. Мы будем обращаться к населению с рекомендациями ограничить посещение общественных собраний”, – сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр призвал население Украины не заниматься самолечением, а обращаться к врачам. “Люди умирали лишь потому, что не обращались своевременно к врачам. Больные вызывали врача на 5-7 день болезни, когда уже помочь человеку нельзя”, - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.