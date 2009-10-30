Каждый 10-ый мальчик рискует стать игроманом

Десять процентов мальчиков-подростков или каждый десятый юноша имеют симптомы поведенческих расстройств, чреватых пристрастием к азартным играм, выяснили специалисты Университета Буффало /США/. Поскольку всё больше подростков испытывают нарушения поведения, случаи игровой зависимости среди тинэйджеров тоже растут. Девушки подросткового возраста в гораздо меньшей степени проявляют подобные симптомы: только в 4% случаев развиваются признаки поведенческих нарушений и в 2% случаев - признаки увлечения азартными играми.

Симптомы поведенческих расстройств классифицируются как ряд хронических проблем поведения в детстве и юности, включающие ложь, воровство, вандализм, импульсивность, употребление психоактивных веществ, наркотиков и алкоголя, курение, словесное и физическое насилие по отношению к ровесникам и младшим и жестокое обращение с животными. Дети и подростки с подобными признаками на 23% чаще развивают пристрастие к азартным играм, говорят психологи.

Обследование включало 2 тыс. 274 молодых участников в возрасте от 14 до 21 года. Было замечено, что мальчики в возрасте 14-15 лет с чертами асоциального поведения в гораздо большей степени подвержены игромании. Риск игровой зависимости повышался на 80% при наличии каждого симптома поведенческих нарушений среди юношей 14-15 лет. Чем старше были участники исследования, тем менее явным становился зафиксированный эффект. Так, юноши 20-21 года не имели никаких заметных связей между нарушениями поведения и игроманией. Эксперты считают, что азартные игры - это часть общих отклонений от поведенческих норм в раннем возрасте, так как в 27% случаев поведенческие проблемы предопределяли развитие лудомании.

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