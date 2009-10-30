В Тернополе заболели 25% врачей-инфекционистов, которые работали с больными острыми респираторными вирусными инфекциями.

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель Ассоциации инфекционистов Украины Михаил АНДРЕЙЧИН. “Одна четвертая часть врачей, работающих “на передовой”, переболела или болеет тем заболеванием, которое сейчас получило распространение. К счастью, они сейчас выздоравливают и вскоре вновь смогут работать”, – сказал М.АНДРЕЙЧИН

В то же время начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Богдан ОНИСКИВ заверил, что на сегодняшний день проблем с кадрами нет. Он добавил, что врачей обеспечивают масками, перчатками, а те, кто непосредственно контактируют с больными, дополнительно обеспечены респираторами.

При этом глава облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ заметил, что в случае заострения ситуации и увеличения количества больных области таки придется обращаться за помощью в другие регионы. “Мы понимаем, что человек может проработать сутки, больше он не поработает. Поэтому, чтобы была определенная смена, сейчас ведем переговоры с другими областями о привлечении их специалистов”, – сообщил Ю.ЧИЖМАРЬ. При этом он пообещал, что медиков из других областей обеспечат проживанием и питанием в городе или в районах, куда они будут выезжать.