Волынь: во всех учебных заведениях со 2 ноября прекращена учеба

В Волынской области во всех учебных заведениях со 2 ноября будет прекращена учеба.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Луцке сообщил председатель облгосадминистрации Николай РОМАНЮК.

Он отметил, что со 2 по 12 ноября во всех учебных заведениях области будет прекращена учеба, а также запрещены все массовые мероприятия.

Дошкольные учебные заведения пока будут работать, поскольку там проводится ежедневный медицинский контроль и групповая изоляция.

Также Н.РОМАНЮК призвал Волынь не паниковать по поводу отсутствия в аптеках медицинских препаратов. Сейчас продолжаются мероприятия по дополнительному обеспечению аптек лекарствами против гриппа.

Как сообщил заместитель главного государственного санитарного врача Волынской области Николай ЯЦЫНА, область стремительно вступила в новый эпидемический сезон. На сегодня свыше 3-х тысяч жителей Волыни обратились к врачам. У 16-ти из них установлен диагноз “грипп”.

Также Н.ЯЦЫНА отметил, что на сегодня в регионе уровень заболеваемости ОРВИ составляет 36,6 больных на 10 тысяч населения, тогда как эпидпорог для региона – 75,5 на 10 тысяч населения.

Кроме того, Н.ЯЦЫНА подтвердил информацию о смерти беременной женщины от пневмонии на прошлой неделе.