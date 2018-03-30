Лимон быстро и эффективно сделает вас неотразимой

Это поистине чудодейственное средство всего за несколько минут решит ваши проблемы!

Вашу кожу… он очистит от мертвых клеток, улучшит цвет лица, уберет сосудистый рисунок;

(это займет 1-2 минуты)

Просто протрите долькой лимона ваше лицо. Это освежит и тонизирует кожу. Лимон содержит ферменты, которые помогают чистить кожу от мертвых клеток.

Лимон – истинное спасение при жирной, проблемной коже: он сужает поры, очищает и укрепляет кожу, улучшает ее питание. Для некоторых людей неразбавленный лимонный сок может оказаться довольно агрессивным средством. В таком случае протирайте лицо разбавленным лимонным соком (смешайте его в пропорции 1:1 с минеральной или кипяченой водой). Эта процедура полезна и при угревой сыпи. Ополаскивать и вытирать кожу после этого не рекомендуется.

Кроме того лимонный сок постепенно избавит вас от нежелательных веснушек и пигментных пятен. А дряблую кожу сделает более свежей и упругой.

Избавиться от веснушек или сделать их менее заметными поможет смесь из лимонного сока, воды и столового уксуса, взятых в равных количествах. Если кожа сухая, добавьте немного глицерина.

Ваши зубы… он сделает светлее на несколько тонов(!), снизит кровоточивость и снимет воспаление десен, а также предупредит развитие кариеса.

(это займет 2-4 минуты)

Для этого натирайте зубы кожурой лимона.

Хорошего эффекта также можно достичь, если чистить зубы утром и вечером лимонным соком. Для этого на смоченную теплой водой зубную щетку выдавить немного лимонного сока и приступить к процедуре. Лимонный сок можно прибавлять к воде для полоскания зубов – это особенно полезно при кариесе, пародонтозе и воспалении десен. Такое полоскание уменьшит зубную боль.

Помимо ослепительной улыбки вышеуказанные процедуры дарят вам свежее дыхание….

Ваши локти… станут светлее, нежнее и мягче.

(это займет 5-10 минут)

Для этого сухую, потемневшую кожу локтей достаточно протирать ежедневно половинкой лимона. Через несколько минут лимон смыть теплой водой, просушить локти полотенцем и нанести увлажняющий крем или оливковое масло.

Ваши ногти… станут крепкими и блестящими!

(это займет 3-10 минут)

Для этого протирайте ногти лимонной кожурой с мякотью. Также укрепляют и отбеливают ногти ванночки для рук с маслом лимона.

Лимонный сок укрепляет ногти: делает их твердыми и предотвращает расслаивание.

Ваши волосы… заискрятся на солнце!

(это займет 5-10 минут)

Для этого ополаскивайте волосы после мытья водой с соком лимона (эффективно также смешать его в равных пропорциях с водкой или чайной заваркой). Это заставит ваши волосы сиять!

Если у вас сухие, ломкие волосы и много перхоти, то от всех этих недугов поможет избавиться лимон.

Ваши ноги… избавятся от неприятного запаха.

Для этого 2--3 раза в неделю готовятся антисептические ванночки для ног: в теплую воду добавьте сок лимона.

Кроме того… Цитрусовый аромат лимона повышает настроение, тонизирует и воодушевляет.

А ежедневное питье четырех стаканов воды с лимоном поможет организму избавиться от токсинов и шлаков, что не замедлит благоприятно отразиться на состоянии волос и кожи.

Свежего вам настроения!!! ladyslife.com.ua