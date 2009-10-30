Прикарпатье: госпитализированы 511 людей с вирусной пневмонией

В Ивано-Франковской области госпитализированы 511 человек с подозрением на вирусную пневмонию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК.

«По сравнению со вчерашним днем количество госпитализированных уменьшилось, потому что было 551», - добавил губернатор.

Н.ПАЛИЙЧУК также сообщил, что в реанимации находятся 28 человек (все взрослые), из них девять - в тяжелом состоянии. «Но медики обещают, что люди будут жить», - сказал он.

Через журналистов председатель ОГА призвал людей «не паниковать».

Н.ПАЛИЙЧУК отметил, что подписал распоряжение о выделении 200 тыс. грн. из областного бюджета на первоочередные меры по борьбе с эпидемией. По его словам в больницах области созданы специальные отделения, которые бесплатно оказывают первую медицинскую помощь.

Он назвал среди проблемных вопросов «нехватку медикаментов в аптеках, но работают все службы, и уже в ближайшее время совместно с Минздравом, думаю, решим эту проблему».

«Все медицинские заведения обеспечены необходимыми лекарствами и антибиотиками, которые необходимы для лечения инфекции», - заверил губернатор.

По его словам, сегодня порог заболеваемости по городу Ивано-Франковску выше нормы, а по области - в пределах нормы.

Н.ПАЛИЙЧУК заявил, что власть не исключает появления спекулянтов, которые будут торговать марлевыми повязками или медикаментами, но «мы будем с ними жестко бороться».