В аптеках Киева наблюдается дефицит марлевых повязок.

Корреспонденту УНИАН не удалось купить марлевые повязки в нескольких аптеках в центе столицы, поскольку, по заявлениям сотрудников аптек, они закончились.

«Все повязки, которые были у нас в запасе, уже раскупили, а новых у нас нет», - сказала заведующая одной из аптек.

Она подчеркнула, что марлевые повязки в Украине не производятся, а закупаются преимущественно в Китае. И поскольку никто не ожидал, что они понадобятся в большем количестве, чем обычно, заказов на дополнительные закупки никто не делал.