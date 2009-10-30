Ющенко проведет заседание СНБО по поводу эпидситуации в Украине

Сегодня состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Главная тема заседания, которое начнется в 13.30, - эпидемиологическая ситуация в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

После вступительного слова Президента Украины, ориентировочно в 14.00, в пресс-центре состоится брифинг первого заместителя главы Секретариата Президента Украины – представителя Президента Украины в Кабинете министров Украины Александра ШЛАПАКА.

После завершения внеочередного заседания СНБОУ, ориентировочно в 14.30, состоится брифинг для представителей СМИ по результатам заседания.

Аккредитация проводится по телефонам: 255-71-40 и 255-78-44.