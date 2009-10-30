Соус карри убивает раковые клетки

Молекула, найденная в одном из ингредиентов карри способна убивать клетки рака пищевода. А из этого следует, что она может быть использована при разработке методов лечения рака, убеждены онкологи.

Исследователи в Коркском онкологическом научном центре в Ирландии смогли одолеть раковые клетки в пищеводе при помощи куркумина – химического вещества, содержащегося в специи куркуме, которая придает карри его отличительной желтый цвет. Исследователи обнаружили, что куркумин уничтожает раковые клетки в течение 24 часов.

Шарон Маккенна, ведущий автор исследования говорит, что ее опыты открывают новые возможности для ученых для использования куркумина в качестве противоракового препарата при лечении рака пищевода.

Маккена говорит, что ее исследование показало, что куркумин вынуждает раковые клетки гибнуть, «используя неожиданную систему клеточного мессейджинга (клеточная сигнальная система)".

Как правило, такие «поломанные» клетки умирают путем совершения самоубийства, так называемого апоптоза, который возникает, когда белки под названием каспазы "включаются" в клетках, объясняют исследователи.

mk.ru