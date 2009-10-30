Вирус гриппа А/Н1N1/ - лишь разновидность сезонной вирусной инфекции

Вирус гриппа А/Н1N1/ нельзя называть высокопатогенным, это лишь разновидность сезонной вирусной инфекции. Такое мнение высказали сегодня корр.ИТАР-ТАСС в НИИ гриппа в Санкт-Петербурге (Россия).

"Назвать вирус гриппа А/Н1N1/ высокопатогенным, если учесть результаты завершившейся пандемии в странах Южного полушария, в прямом смысле можно с большой натяжкой", - уточнила руководитель лаборатории изучения новых средств защиты от вирусных инфекций доктор медицинских наук Марианна Ерофеева.

Ерофеева считает, что во время эпидемии или пандемии сезонного или нового гриппа нельзя делать прививки, прививаться необходимо до широкого распространения инфекции. По медицинским рекомендациям, "разброс во времени между вакцинированием человека против сезонного гриппа и гриппа А /Н1N1/ должен быть не менее тридцати суток".

"Есть отличия в способе изготовления отечественной и зарубежной вакцины от вирусных инфекций, - сказала Ерофеева. - Они различаются методиками получения противоядия, биоматериалы разнятся по антигенным ответам организма. Однако задача едина - заставить иммунную систему человека эффективно противостоять вирусной атаке".

ami-tass.ru