Обручальное кольцо портит интимные отношения супругов

Что может отрицательно повлиять на интимную жизнь? Специалисты обнаружили новый негативный фактор. Оказывается, даже обручальные кольца могут стать причиной сексуальных расстройств.

Многочисленные исследования показали, что отрицательное влияние на либидо оказывает золото. Так, ношение обручального кольца на пальце в течение нескольких лет может привести к появлению проблем сексуального характера.

Дело в том, что со временем оксиды золота начинают через кожу попадать в организм человека. Даже доли миллиграмма этого металла вызывают снижение сексуального желания.

Особенно золото опасно для сексуального здоровья мужчин. Женские же половая и гормональная системы более устойчивы к воздействию золота.

psy.passion.ru