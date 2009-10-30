Как лечиться клюквой?

Плоды клюквы тонизируют организм. Благодаря содержанию большого количества микроэлементов (йод, медь, железо, марганец, молибден) и витамина С плоды клюквы усиливают обмен веществ, что и выражается в тонизирующем эффекте.

Убивает микробы. Плоды клюквы содержат фитонциды — т. н. растительные антибиотики и фенольные соединения, которые обладают обеззараживающими свойствами. Благодаря им клюква полезна при лечении заболеваний полости рта и ангин.

Снижает температуру. Органические кислоты клюквы обладают способностью снижать температуру тела, благодаря чему они помогут при лихорадках.

Как применять? В виде сока, наполовину разведенного водой. Пьют по 1/2 стакана 2—3 раза в день. При ангинах полощут горло неразведенным соком 5—6 р. в день.

Противопоказания: гастрит и язва желудка, острые заболевания органов пищеварения.

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