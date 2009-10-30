Сидячий рабочий день ведет к простатиту
08:45, 30 октября 2009Страна
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Выход - пешие и велопрогулки
Мужчины, проводящие в сидячем положении менее половины рабочего времени, в меньшей степени рискуют заболеть простатитом. Чем активнее образ жизни, тем меньше риск.
К такому выводу пришли ученые шведского Каролинского института. Пешие и велосипедные прогулки не менее одного часа в день сокращают риск заболевания простатитом на 14%.
В исследовании прияли участие 45 000 шведских мужчин в возрасте от 45 до 75 лет.
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