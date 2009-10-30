Сидячий рабочий день ведет к простатиту

Мужчины, проводящие в сидячем положении менее половины рабочего времени, в меньшей степени рискуют заболеть простатитом. Чем активнее образ жизни, тем меньше риск.

К такому выводу пришли ученые шведского Каролинского института. Пешие и велосипедные прогулки не менее одного часа в день сокращают риск заболевания простатитом на 14%.

В исследовании прияли участие 45 000 шведских мужчин в возрасте от 45 до 75 лет.

sr.se