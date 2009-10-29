Львовские железнодорожники одели маски против гриппа

С сегодняшнего дня на Львовской железной дороге выдано постановление главного государственного санитарного врача железной дороги о том, что весь персонал этого государственного предприятия должен переходить на строгий режим личной защиты. Об этом сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач Львовской области Роман Павлив.

Он отметил, что ношение защитной маски дает возможность предотвратить передачу инфекции от человека к человеку.

glavred.info