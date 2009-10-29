Минздрав: ситуация с гриппом и ОРВИ в Украине - стабильная

Ситуация с гриппом и ОРВИ в Украине по состоянию на 26 октября 2009 года остается стабильной. Такие последние данные Министерства здравоохранения Украины обнародованы на официальном сайте ведомства.

По данным Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций Минздрава Украины, на 43-й неделе года - с 19 по 25 октября 2009 г. - во всех 10-ти контрольных городах Центра показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ находились на неэпидемическом уровне.

Всего за минувшую неделю заболели 48 тыс. 909 человек, госпитализированы - 307 человек, из них 265 - дети.

Во всех городах статистический показатель регистрируемой заболеваемости имеет повышение – на 10,71%, по сравнению с предыдущей неделей.

По данным Минздрава, уровень заболеваемости наиболее вырос во Львове - 81,73%, Запорожье - 10,32% и Киеве - 9,33%. В то же время показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ снизились в Харькове (-4,63%), Донецке (-10,14%) и Симферополе (-0,98%).

Справка УНИАН. По состоянию на 29 октября, во Львовской области с официально подтвержденным диагнозом «пневмония» умерли 10 человек, среди которых 11-летняя девочка. Еще 11 человек с диагнозом «острая пневмония» находятся в реанимационных отделениях больниц области.

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ, комментируя вспышки вирусной пневмонии в западных областях Украины, сегодня заявил, что в Тернопольской области сложилась самая сложная эпидемическая ситуация. “В течение недели, с 19 по 25 октября, зарегистрировано 5796 случаев. Если взять предыдущую неделю – это рост в два раза”, - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

По словам В.КНЯЗЕВИЧА, наиболее сложная ситуация в четырех районах Тернопольской области – областном центре и трех южных районах области. “Уже зарегистрированы смертельные случаи, которые мы сейчас внимательно изучаем. Умерли 12 взрослых людей”, - сообщил министр.

В.КНЯЗЕВИЧ добавил, что вирусная пневмония регистрируется среди людей трудоспособного возраста и беременных женщин. “У нас есть случаи смерти в Тернополе, мы имеем проблемы в Ивано-Франковске”, - отметил министр.

В.КНЯЗЕВИЧ сообщил, что в Ивано-Франковске зарегистрировано шесть случаев смерти от вирусной пневмонии.