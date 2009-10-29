Во Львовской области от пневмонии умерло 10 человек

По состоянию на 29 октября во Львовской области с официально подтвержденным диагнозом «пневмония» умерли 10 человек, среди которых 11-летняя девочка. Еще 11 человек с диагнозом «острая пневмония» находятся в реанимационных отделениях больниц области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня во время пресс-конференции заместитель начальника Главного управления здравоохранения Львовской ОГА Ирина МИКИТЧАК.

«Среди умерших от инфекции - 5 львовян, 3 жителя Дрогобычского района, 2 жителя Дрогобыча», - уточнила И.МИКИТЧАК.

Она также информировала, что сегодня вечером во Львов прибывает из Киева специальная группа врачей-консультантов и специалистов-пульмонологов для изучения ситуации.

И.МИКИТЧАК также сообщила, что во Львовской областной клинической больнице изолированы уже 4 беременных женщины с диагнозом «пневмония», которые находятся в палате интенсивной терапии отдельного корпуса областной больницы.

«Кроме того, во всех роддомах области введен запрет на посещение беременных женщин и рожениц», - отметила И.МИКИТЧАК.