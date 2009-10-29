В Винницкой области создадут резерв антибиотиков

В Винницкой области будет создан резерв антибиотиков для лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания комиссии по профилактике и борьбе с возможной эпидемией респираторных заболеваний и гриппа в области сообщил начальник управления здравоохранения и курортов Винницкой облгосадминистрации Александр ЖУПАНОВ.

«Мы должны создать резерв антибиотиков для лечения последствий гриппа и пневмонии, если будут зарегистрированы случаи заболевания. И, конечно, крайне важно, чтобы во всех учреждениях и заведениях соблюдался температурный режим, и люди не страдали от переохлаждения» - отметил А.ЖУПАНОВ. Он предложил на базе двух городских больниц создать такой запас медицинских препаратов, ведь даже при условии, если они не понадобятся, их можно будет выделить для больных ОРВИ.

Участники заседания поддержали такое решение.

Кроме того, по словам начальника управления здравоохранения и курортов Винницкой ОГА, не стоит забывать и о других средствах профилактики, а в доэпидемический период - о средствах неспецифической профилактики гриппа, таких как амизон, амексин, ремантадин, интерферон и тому подобное. “Следует употреблять в пищу продукты богатые витаминами, особенно витамином C, а также рекомендуются продукты, содержащие естественные фитонциды – лук, чеснок. Полезно увеличить в рационе количество овощей и фруктов, чтобы получать витамины в натуральном виде”, - сказал он.

Также А.ЖУПАНОВ отметил, что если не удалось предотвратить заболевание, необходимо обратиться к врачу, вызвать скорую, и не заниматься самолечением и ждать пока симптомы болезни исчезнут сами.