Нужно запретить распространение регулятора аппетита

Центральное государственное управление лабораторных исследований и экспертной работы Государственной таможенной службы Украины обратилось к Министерству охраны здоровья с просьбой запретить распространения вещества сибутрамин, в частности, в составе биологически активных добавок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник службы исследований товаров пищевого предназначения и биологически-активных веществ Гостаможслужбы Наталия ВАЛУЙСКАЯ сегодня во время пресс-конференции.

По ее словам, сибутрамин в составе БАДов начал поступать в Украину с начала 2008 года, когда был официально внесен в список запрещенных веществ в России, которая до прошлого года являлась основным рынком сбыта БАДов.

Как отметила Н.ВАЛУЙСКАЯ, Украина добилась только того, чтобы БАДы против ожирения, которые импортируются в страну, проходили обязательную лабораторную проверку.

По ее словам, изымать из оборота биологически-активные добавки можно в случае, если они не соответствуют закону о безопасности и качестве пищевых продуктов, а конкретно – из-за того, что состав на упаковке не соответствует действительности. С начала года, отметила Н.ВАЛУЙСКАЯ, из 6-7 партий биологически-активных веществ, которые проходили лабораторные экспертизы, в 2-3 случаях было зафиксировано несоответствие указанных на упаковке веществ настоящему составу БАДов. Одним из них был кофе для похудения «Чудо», партия которого составляла 100 тыс. упаковок, и в составе которого был выявлен сибутрамин, не указанный на упаковке.

Справка УНИАН. По информации свободной энциклопедии «Википедия», сибутрамин — анорексигенное лекарственное средство, усиливающее чувство насыщения. Он относится к группе препаратов для лечения ожирения и применяется при комплексной поддерживающей терапии больных с избыточной массой тела. Является сильнодействующим веществом, которое имеет побочные эффекты и вызывает привыкание.