Правительство выделит средства на преодоление эпидемии ОРВИ

Правительство выделит из Резервного фонда дополнительные ресурсы на борьбу с эпидемией инфекционных заболеваний в трех регионах Украины – в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил сегодня журналистам после завершения заседания правительства.

“В настоящее время работают комиссии, и если будут нужные дополнительные средства, они составят сметы по каждой области”, - сказал И.УМАНСКИЙ.

Исполняющий обязанности министра подчеркнул, что дополнительные средства на преодоление эпидемии будут выделяться из Резервного фонда. “Это чрезвычайная ситуация, поэтому финансирование должно осуществляться за счет средств Резервного фонда”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседание Кабмина заявила, что правительство выделит дополнительные ресурсы на предупреждение распространения инфекционных заболеваний в западных областях Украины.

По данным первого заместителя министра здравоохранения Василия ЛАЗОРИШИНЦА, с 13 октября в Тернополе 95 человек было госпитализировано, из них 25 - в тяжелом состоянии (7 детей и 18 взрослых), умерли 10 человек. Кроме того, во Львове за период с 1 октября на стационарном лечении находилось 6 человек, 4 - умерли. В Ивано-Франковске с 13 октября 6 человек умерли, госпитализированы 25 человек, из них 7 - в тяжелом состоянии.

Он заявил, что эти 20 человек, вероятнее всего, умерли от пневмонии.

Заместитель министра также подчеркнул, что всем госпитализированным были проведены тесты на наличие вируса A/H1N1, которые дали отрицательный результат. Пока еще точно невозможно сказать, что эти люди умерли от гриппа A/H1N1. Результаты исследований, которые установят точную причину смерти этих людей, будут получены через 2-3 дня.