Грипп и ОРВИ - тема внеочередной сессии Львовского облсовета

Депутаты Львовского облсовета обратились к председателю Львовского областного совета Мирославу СЕНИКУ с предложением созвать внеочередную сессию областного совета.

Как сообщил УНИАН депутат Львовского облсовета Остап КОЗАК, созвать внеочередную сессию депутаты требуют в связи с угрожающей ситуацией во Львове и области в связи с быстрыми темпами распространения гриппа, острых респираторный вирусных инфекций и ростом количества летальных исходов от пневмонии.

«На сессии мы хотим заслушать отчет руководителей соответствующих подразделений о состоянии противоэпидемиологических мероприятий во Львовской области, а также опровержение или подтверждения фактов, обнародованных в региональных СМИ по количеству умерших и о том, установлены ли причины и возбудители, которые привели к гибели людей», - отметил О.КОЗАК.