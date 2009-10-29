За высокие цены на лекарства против гриппа серьезно накажут

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ призвал правоохранительные и контролирующие органы принять меры по предупреждению немотивированного повышения цен на противогриппозные средства в аптеках области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, соответствующее ходатайство губернатор направил в областную прокуратуру и Государственную инспекцию по контролю за ценами в Тернопольской области.

Основанием для ходатайства стали обращения граждан о внезапном подорожании ряда медицинских препаратов или их отсутствии в продаже.

В связи с этим областному производственно-торговому аптечному объединению поручено обеспечить на аптечных складах и в аптечных учреждениях области наличие противогриппозных препаратов, в том числе вакцин против гриппа.

Как сообщила во время сегодняшнего заседания коллегии облгосадминистрации директор Центра материнства и детства при Министерстве здравоохранения Украины Раиса МОЙСЕЕНКО, за счет централизованных поставок для области уже направлены противовирусные препараты и средства защиты. “Они уже отгружены и сейчас в дороге”, – сообщила Р.МОЙСЕЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в западных областях Украины за последнюю неделю резко возросло количество больных гриппом и ОРВИ. Зафиксированы летальные случаи от пока еще не установленного вирусного заболевания.

Сегодня министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ заявил, что самая сложная ситуация с распространением эпидемии сложилась в Тернопольской области, где в течение последней недели зарегистрировано 5 тыс. 796 случаев заболевания (это вдвое больше, чем за предыдущую неделю). В.КНЯЗЕВИЧ сообщил, что зафиксировано 12 летальных случаев, 17 больных - в тяжелом состоянии.