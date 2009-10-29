Тернопольщина: в рацион военнослужащих включили лук и чеснок

В воинских частях, дислоцированных в Тернопольской области, с целью предупреждения заболеваемости гриппом и ОРВИ, в рацион военнослужащих включили трижды в день лук и чеснок в сыром виде.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, также трижды на день в жилых и служебных помещениях воинских частей проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств и проветривание помещений. Лиц с жалобами на здоровье немедленно отправляют на обследование в медицинский пункт.

В Тернополе и Черткове, где вспышки инфекционных заболеваний самые большие в области, в воинских частях предпринимаются меры по недопущению переохлаждения личного состава во время утренней зарядки, на строевых смотрах и других построениях, при обслуживании техники, несении караульной службы.

Временно на весь период роста заболеваемости ОРВИ приказами командиров воинских частей запрещено проведение собраний и других массовых мероприятий, к которым привлекаются все подразделения одновременно. Строго контролируется соблюдение личным составом установленной формы одежды, особенно во время несения караульной службы.

Кроме этого, введен строгий пропускной режим на областном сборном пункте Тернопольского областного военного комиссариата, где в рамках призывной кампании “Осень-2009” в ряды Вооруженных Сил и других военных формирований Украины проводится набор и отправка призывников.

По словам начальника медицинского отделения областного сборного пункта Максима ШВЕЦА, со всем личным составом военкомата проведена санитарно-просветительская работа по вопросам профилактики ОРВИ. Военнослужащие, которые контактируют с призывниками, используют индивидуальные средства защиты. Профилактические маски рекомендуют надевать и призывникам, с которыми тоже проводится разъяснительная работа.

Также принято решение в день отправки призывников мерять им давление и температуру, дополнительно их будут осматривать терапевт, дерматолог и старший офицер отдела призыва, чтобы отправить в армию лишь здоровых юношей.