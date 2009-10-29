Создан штаб по предупреждению распространения вируса

В Министерстве здравоохранения Украины создан оперативный штаб по предупреждению распространения в Украине вирусного заболевания.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом сообщил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ во время заседания правительства, докладывая о мерах, предпринимаемых Минздравом для предупреждения распространения в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях вирусного заболевания.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране контролируется в круглосуточном режиме.

В.КНЯЗЕВИЧ отметил, что на базе Минздрава создан оперативный штаб под руководством министра и президента Национальной академии наук Украины, в Тернопольской области работает профессиональная комиссия из ученых НАН и Академии медицинских наук для выяснения причин, которые привели к летальным случаям, и для обеспечения проведения организационных противоэпидемических лечебно-профилактических мероприятий по предотвращению распространения заболевания гриппом в областях.

«Заседания штаба проводятся практически круглосуточно, работают специалисты на месте, есть уверенность, что мы выйдем на конкретные диагнозы, на конкретную причину, и меры, которые мы будем сейчас пропагандировать, предпринимать, дадут эффект», - подчеркнул он.

Министр отметил, что самая сложная ситуация с распространением эпидемии сложилась в Тернопольской области, где на протяжении последней недели зарегистрировано 5 тыс. 796 случаев заболевания (это вдвое больше, чем за предыдущую неделю). В.КНЯЗЕВИЧ сообщил, что зафиксировано 12 летальных случаев, 17 больных в тяжелом состоянии (8 в отделении анестезиологии и интенсивной терапии и 4 на искусственной вентиляции легких). По его словам, в Ивано-Франковской области зарегистрировано 6 случаев смерти, которые связывают с эпидемической ситуацией.

По словам В.КНЯЗЕВИЧА, сейчас установлено, что это вирусная инфекция, а уже к началу следующей недели будет установлена конкретная природа вируса: или «традиционный» грипп, или это грипп «калифорнийский» А/H1N1, так называемый «свиной».

«Наши лаборатории работают, плюс международные, в том числе и России, Европы. Я думаю, что на понедельник-вторник я готов буду доложить о конкретном состоянии», - сказал министр и добавил, что Минздрав тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения.