Россия начнет вакцинацию от гриппа А/Н1N1 на месяц раньше
12:35, 29 октября 2009Страна
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Заболело 2 тысячи людей
Россия переносит начало вакцинации от гриппа А/Н1N1 с декабря на 9 ноября.
Как передает специальный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам в Москве сообщила заместитель министра здравоохранения и социального развития Вероника СКВОРЦОВА.
«Мы планируем начать вакцинацию 9 ноября, а в не декабре, как это сообщалось ранее», - сказала В.СКВОРЦОВА.
Она подтвердила, что в России зафиксирована пять летальных случаев от гриппа А/Н1N1.
По ее словам, число заболевших этим вирусом составляет около 2 тысяч человек.
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