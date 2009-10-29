Россия начнет вакцинацию от гриппа А/Н1N1 на месяц раньше

Россия переносит начало вакцинации от гриппа А/Н1N1 с декабря на 9 ноября.

Как передает специальный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам в Москве сообщила заместитель министра здравоохранения и социального развития Вероника СКВОРЦОВА.

«Мы планируем начать вакцинацию 9 ноября, а в не декабре, как это сообщалось ранее», - сказала В.СКВОРЦОВА.

Она подтвердила, что в России зафиксирована пять летальных случаев от гриппа А/Н1N1.

По ее словам, число заболевших этим вирусом составляет около 2 тысяч человек.