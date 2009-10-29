Кировоградщина: заболеваемость ботулизмом увеличилась на треть

С начала 2009 года заболеваемость ботулизмом среди населения Кировоградской области увеличилась по сравнению с прошлым годом на 27,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил главный санитарный врач Кировоградской области Федор ЧЕРНЫЙ.

По его словам, по состоянию на 26 октября в области зарегистрировано 11 случаев заболевания ботулизмом без смертельных последствий. Пищевыми продуктами, которые чаще всего становятся причинами отравлений, являются тушонка, паштеты, колбасы домашнего приготовления - в 45,4% случаев. Рыба копченая, вяленая, соленая домашнего приготовления становится причиной заболевания ботулизмом в 36,4% случаев, грибы консервированные домашние - 9,1%, овощи консервированные домашние - 9,1%.

Ф.ЧЕРНЫЙ отметил, что с начала года санстанцией было проведено 6,3 тыс. обследований пищевых предприятий области, почти в 30% из них были выявлены нарушения санитарного законодательства.

«За указанный период с реализации снято 2,5 тонны некачественной продукции», - заметил главный санврач области.