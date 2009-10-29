Минздрав призывает при первых признаках простуды сразу же обращаться к врачам

Министерство здравоохранения Украины призывает граждан при первых признаках простудных заболеваний немедленно обращаться к врачам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня на заседании правительства.

«Врачи знают, как оказывать помощь, но есть проблема своевременного обращения к врачу. Сейчас нам нужно очень интенсивно работать с населением. Паники здесь не должно быть. Во-первых, обращение к врачу, а у врача – соответствующий алгоритм работы», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр также считает необходимым обратиться к руководителям предприятий с просьбой «отпускать людей, которые плохо себя чувствуют».

«Нужно больных людей изолировать, а дома с ними могут работать врачи. Это лучший выход, как предотвратить распространение эпидемии», - добавил В.КНЯЗЕВИЧ.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила подготовить необходимое обращение к гражданам с призывом своевременного обращения к врачам.

Как сообщал УНИАН, в октябре этого года 20 человек в западных областях Украины умерли, вероятнее всего, от пневмонии.

Как сообщил 28 октября первый заместитель министра здравоохранения Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ, за период с 13 октября в Тернополе 95 человек были госпитализированы, из них 25 в тяжелом состоянии (7 детей и 18 взрослых), умерли 10 человек. Кроме того, во Львове за период с 1 октября на стационарном лечении находились 6 человек, 4 умерли. В Ивано-Франковске с 13 октября 6 человек умерли, госпитализированы 25 человек, из них 7 в тяжелом состоянии.

«Сложившаяся ситуация связана с диагнозом пневмония», - сказал в свою очередь главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ.

Он также подчеркнул, что всем госпитализированным были проведены тесты на наличие вируса A/H1N1, которые дали отрицательный результат.

В Минздраве подчеркнули, что пока еще точно невозможно сказать, что эти люди умерли от гриппа A/H1N1. Результаты исследований, которые установят точную причину смерти этих людей, будут получены через 2-3 дня.