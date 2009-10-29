Опасные продукты: можно ли есть селедку?

Эксперты "Знака качества" совместно с Госпотребстандартом проверили качество селедки, которая продается в украинских магазинах.

Качественную и вкусную селедку среднесоленую можно выбрать и на глаз. Несколько внешних признаков расскажут и о ее жирности, и о свежести, и о других вкусовых свойствах.

Если глаза рыбы красноваты - селедка слабого соления. Свежая, правильно приготовленная рыба, должна иметь светлое брюшко, а не желтоватое и тем более не с темными полосами.

Рассол должен быть достаточно прозрачным - селедка из мутного рассола не может быть хорошей.

Качество селедки - в зависимости от ее свежести и вида - может отвечать первому или второму сорту. Селедка первого сорта имеет сочное плотное мясо и неповрежденную шкурку. Селедка второго сорта может приобретать слегка кисловатый запах из-за окисления жира, иметь потускнелую шкурку и едва желтоватый оттенок, консистенция мяса - жесткая и сухая.

На шкурке допустимы некоторые повреждения. Свежесть селедки можно определить, если немного нажать на него пальцем: качественная рыба - упругая. Если вам по вкусу более жирная селедка, выбирайте рыбку потолще и с молочком.

Для проверки качества сельди среднесоленой выбрали пять торговых: ТМ "Шельф", ТМ "Фуршет", ТМ "Ладья солнца", ТМ "Айсберг", ТМ "UFC".

По результатам химической экспертизы обнаружены нарушения санитарных норм: почти все образцы, кроме марки "UFC", имеют завышенный уровень микробиологического загрязнения, которое является благоприятной средой для развития других микроорганизмов.

Кроме того, в образцах ТМ "Шельф", ТМ "Фуршет", ТМ "Ладья солнца" недостаточно соли, что, возможно, и спровоцировало нарушение общего микробиологического состояния. Пресс-служба телеканала "Интер" отмечает, что у среднесоленой сельди, взятой для проверки, найдены глисты. Однако не указывается, в каком именно образце есть глисты.

По результатам проверки, "UFC" было поставлено 5 баллов, "Айсберг" - 3 балла, "Шельф", "Фуршет" и "Ладья солнца" - по два.

life.pravda.com.ua