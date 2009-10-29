В Херсоне каждые 2 дня выявляют одного ВИЧ-больного

В Херсоне каждые двое суток регистрируют как минимум одного ВИЧ-инфицированного жителя города.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона со ссылкой на данные горуправления здравоохранения.

Согласно сообщению, в январе - сентябре 2009 года в Херсоне взяты под наблюдение 177 ВИЧ-позитичных человек, в том числе 133 – по результатам лабораторных обследований.

В целом в Херсоне по данным на 1 октября на учете состоят 587 ВИЧ-инфицированных лиц с установленным клиническим диагнозом, в том числе 63 больных СПИДом.

Среди инфицированных – 53 детей, 5 из них - больны СПИДом.