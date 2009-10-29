Число умерших от гриппа А/Н1N1 в России выросло до пяти человек
10:39, 29 октября 2009Страна
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Поздно поступают в больницу
Число умерших от гриппа А/Н1N1 в России выросло до пяти человек.
Как сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Вадим ЯНИН, в регионе зарегистрирован первый случай смерти от гриппа А/H1N1.
По словам В.ЯНИНА, жертвой гриппа стала 39-летняя женщина, поступившая в больницу в среду в тяжелом состоянии, сообщает Би-Би-Си.
Ранее три летальных исхода в связи с заболеванием "свиным гриппом" были зафиксированы в Забайкалье и один в Москве.
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