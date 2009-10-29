Женщины не хотят рожать самостоятельно

По данным Королевского Колледжа Акушерства (Royal College of Midwives), Великобритания, каждый четвертый ребенок в стране появляется на свет в результате кесарева сечения, и этот результат остается неизменным несмотря на все усилия врачей, сообщает Daily Mail.

В прошлом году с помощью кесарева сечения родились 24,6% (155 тыс. младенцев), что в два раза превышает норму, рекомендуемую Всемирной организацией здравоохранения. По стране в целом показатель меняется от 15 до 33%.

Британские медики отмечают, что зачастую женщины могли бы обойтись и без кесарева сечения. В 2008 году в 62 тыс. случаях операции были плановыми, а в остальных этот способ родоразрешения был выбран самими роженицами.

Однако кесарево сечение совсем не безобидно для здоровья матери и ребенка. Так, у женщин в результате таких операций чаще развиваются осложнения, а у новорожденных возникают проблемы с дыханием и на 40% повышается риск возникновения астмы.

«Вокруг Света» рассказывал, что женщинам, родившим ребенка с помощью кесарева сечения, сложнее устанавливать первичную связь с собственным младенцем и реагировать на его потребности. Впрочем, недавно было доказано, что анестезия во время кесарева сечения не увеличивает риск того, что ребенок будет необучаемым. Прежде считалось, что обезболивающие препараты, используемые во время этой хирургической операции, могут повредить мозг новорожденного.

vokrugsveta.ru