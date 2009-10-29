Боремся с простудой народными средствами

Сезон простуды уже начался. Кто-то надеется, что зараза обойдет его стороной, кто-то закупается дорогими препаратами и даже пьет их для профилактики, а мы расскажем не о наших, но о народных средствах борьбы с простудой и гриппом.

Яблочный уксус

Интересная новая панацея, которую теперь рекомендуют употреблять как БАД для улучшения метаболизма и детоксикации. Ну а для наших целей нам подойдет такой рецепт: две столовые ложки уксуса на чашку кипятка. Если острый вкус питья вам не нравится - добавьте немного меда. Данный напиток должен помочь избавиться от кашля. Вдыхание паров во время употребления - так же полезно, помогая устранить боль и воспаление в дыхательных путях.

Чеснок

В представлениях не нуждается и обеспечит и убийство вируса, и сокращение срока заболевания. Причем употреблять его можно в разных формах. Однако особо выносливые считают, что сырые и целые зубчики работают лучше, ведь и пахнут сильнее.

Имбирь

Его едят не только с суши (а я так вообще люблю его как никакую другую "приправу"), причем, как показывают исследования, имбирь обладает потогонным эффектом и содержит частицы, которые особенно хорошо справляются с ОРВИ. Не удивляйтесь, что температура повысится - так и задумано. Имбирь также можно употреблять в разных видах, но во время болезни, наверное, лучше в виде горячего (и острого) напитка. Заметим, что имбирь "разжижает" кровь, будьте внимательны.

Зеленый чай

Пришедший на замену черному, этот напиток выводит токсины, улучшает метаболизм, ну а в сочетании с долькой лимона и ложкой меда - превращается в хорошее подспорье по борьбе с болью в горле, и поддерживает организм очищая его. Заметим, что зеленый чай не рекомендуется детям.

Куриный бульон

Старый добрый рецепт - вовсе не мусор. Бульон содержит вещества для борьбы с мокротами, согревает и дает энергию, а овощи, которые вы добавите, дополняют его витаминами и микроэлементами. Причем, как ни странно, он не становится противным даже во время великой простуды.

Отдых

Даже если вам так не кажется, во время болезни ваш организм постоянно работает, борясь с вирусами и микробами. Чтобы помочь ему в этой борьбе, вам лучше отдыхать почаще. Это сократит общее время вашей нетрудоспособности.

Вода

Она нужна нам не меньше воздуха, пожалуй, особенно это касается времени, когда вы потеете, избавляясь от вирусовю Вам нужна жидкость, чтобы эффективно выводить токсины.

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